Raad reageert op vertrek Jorritsma: 'Ene kant jammer, andere kant goed'

John Jorritsma riep vrijdagmiddag de gemeenteraad van Eindhoven bij elkaar. Om half vijf kondigde hij daar zijn vertrek aan. Nog elf maanden, dan stopt Jorritsma als burgemeester. Voor veel raadsleden kwam de aankondiging als een grote verrassing. Het merendeel had de 65-jarige burgemeester graag zien blijven, al was er ook opluchting in de raadszaal.

"Het is heel erg jammer dat hij niet nog een termijn doorgaat", zegt wethouder Yasin Torunoglu. Hij had het nieuws niet aan zien komen. Na jaren intensief samenwerken had hij dat graag willen blijven doen. "Ik weet met hoeveel liefde en passie hij zich heeft ingezet voor de stad en voor zijn baan. Ik gun onze stad iemand die heel veel passie heeft. Daarom is het jammer dat hij niet nog een termijn doorgaat."

Ook Linda Hofman, fractievoorzitter van CDA Eindhoven, was verrast door het nieuws. "Aan de ene kant is het heel erg jammer. Als een burgemeester goed op zijn plek zit, moet hij doorgaan. Aan de andere kant is het een fysiek en mentaal zware baan. Als je er niet honderd procent voor kan gaan, moet je stoppen."

LPF-raadslid Rudy Reker zag het aanstaande vertrek 'maanden geleden al' aankomen. "Hij zat niet lekker in zijn vel. Dat zag je op honderd meter afstand. Hij had moeite om zijn ambt uit te voeren, het was in mijn optiek te zwaar. Daarom is het een verstandige keuze om te stoppen." Reker en Jorritsma hadden een conflict. De lijsttrekker van LPF ligt dan ook niet wakker van zijn vertrek. "Ik ben blij voor Eindhoven dat hij gaat. En ik niet ben niet de enige die zo denkt. Heel veel burgers in Eindhoven zeggen nu 'gelukkig' en 'eindelijk'."

Hofman heeft een ander gevoel. "Hij was heel erg betrokken bij de mensen in de stad." Torunoglu noemt Jorritsma een 'supergoede' ambassadeur van Eindhoven. "Dat zie je weinig van burgemeesters. Achter de schermen de juiste gesprekken voeren, de juiste mensen bij elkaar halen, dat soort dingen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Hij heeft het fantastisch gedaan."

Ook wethouder Stijn Steenbakkers is positief over de burgemeester. "Hij heeft het hartstikke goed gedaan, goede dingen neergezet. Maar het is echt te vroeg om terug te kijken. Hij blijft nog bijna een jaar. Een jaar waarin we echt moeten knallen met elkaar, samen moeten we zorgen dat Eindhoven Eindhoven blijft. En hij heeft daar een belangrijke rol in. Eerst de ogen op de toekomst. En als het echt klaar is, gaan we met elkaar terugkijken."