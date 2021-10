Rico Verhoeven krijgt alsnog titelgevecht: Jamal Ben Saddik is tegenstander

Rico Verhoeven krijgt op 23 oktober alsnog een titelgevecht, maar dan tegen de Belg Jamal Ben Saddik. Dat meldt Glory op Twitter. De wereldkampioen uit Halsteren zou het eerst opnemen tegen Alistair Overeem, maar die meldde zich deze week met een rugblessure af voor het gevecht in de Gelredome.

Inzet van het gevecht is de wereldtitel bij de zwaargewichten, die sinds 2013 in handen is van Verhoeven. De twee zouden eigenlijk begin dit jaar al tegenover elkaar staan in de ring, maar Ben Saddik trok zich toen kort van tevoren terug met een blessure.

Bij de kickboksavond in Arnhem zijn 27.000 toeschouwers welkom. Ook wordt het gevecht tussen de zwaargewichten online uitgezonden.

Verhoeven (32) en Ben Saddik (31) zijn geen vreemden van elkaar. 'The King of Kickboxing' en 'The Goliath' stonden twee keer eerder oog in oog met elkaar in de ring. Beide kickboksers wisten één keer van elkaar te winnen.

Het laatste gevecht, in 2017, won Verhoeven. Tijdens de staredown in aanloop naar die partij spuugde de Belg in het gezicht van de regerend wereldkampioen.

Beelden van de staredown in 2017: