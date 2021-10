Felle woningbrand in Eindhoven, politie gaat uit van brandstichting

Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision vergroot

Een uitslaande brand heeft vrijdagavond een huis in Eindhoven zwaar beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart. De 53-jarige bewoonster van het pand aan de Lievendaalseweg is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de vrouw er aan toe is, is niet bekendgemaakt.

Paul Ruiter Geschreven door

De vlammen sloegen uit de dakkapellen aan de voor- en achterzijde van het huis. De brandweer rukte met twee bluswagens uit en zette ook een hoogwerker in om het vuur te bestrijden. Ook kwamen twee ambulances naar de Lievendaalseweg, die werd afgezet om de hulpdiensten ruim baan te geven en kijkers op afstand te houden. De brandweer zou moeite hebben gehad de woning via de achterkant binnen te komen, omdat er veel spullen in de tuin lagen. Rond kwart voor tien 's avonds was het vuur onder controle.

Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision vergroot

Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision vergroot

Foto: Sem van Rijssel - SQ Vision vergroot

