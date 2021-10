Door de Dutch Design Week hoort Eindhoven bij de grote drie van de wereld

Directeur Martijn Paulen vergroot

Eindhoven is klaar voor een nieuwe editie van de Dutch Design Week (DDW). Negen dagen lang ademt de stad design, struinen honderdduizenden internationale bezoekers langs alle exposities en talkshows of laten ze zich vervoeren door vrolijke en creatieve taxi's.

Het was nog even spannend of deze twintigste editie van de Dutch Design Week door kon gaan, “Maar er zit weer heel veel energie in“, zegt directeur Martijn Paulen. Twijfels heeft hij wel over het aantal bezoekers. “We weten niet hoeveel er zullen komen, maar daar gaat het ook niet om. We streven niet naar groter en meer, het gaat ons erom goede ontwerpers te verbinden met goede bezoekers.” Ooit begonnen als een kleinschalige en regionale Dag van het Ontwerp, groeide het evenement vanaf 2002 uit tot een internationaal meerdaags evenement dat in Europa zijn gelijke niet kent. Met in 2019 350.000 bezoekers en 2600 deelnemende ontwerpers die verspreid over de hele stad hun oplossingen voor de toekomst presenteren. Heel vaak zoeken ontwerpers in DDW voor het eerst het publiek op. Een presentatie tijdens DDW kan voor een wereldwijde doorbraak zorgen. Zoals de Bossche ontwerper Maarten Baas, inmiddels een van de invloedrijkste Nederlandse ontwerpers, maar nog volstrekt onbekend toen hij tijdens de DDW naar buiten kwam met zijn gitzwart geblakerde Smoke Chair. Het zorgde voor instant succes en bekendheid.

Baas hoorde bij de eerste lichting studenten aan de Eindhovense Design Academy die met hun afstudeerwerk in eigen stad konden blijven. “Voor die tijd waren die Graduation Shows altijd in Amsterdam”, zegt Martijn Paulen. “Maar toenmalig directeur van de Eindhovense academie, Lidewij Edelkoort, haalde de show hier naartoe.” Die verhuizing gaf een stevige oppepper aan het evenement en de Graduation Show zou voortaan een belangrijke kern van de Dutch Design Week gaan vormen. “Eindhoven heeft altijd heel erg opengestaan voor de kracht van het ontwerp”, zegt Martijn Paulen. Waarmee hij maar wil aangeven dat in een stad met een Philips-geschiedenis veel erkenning is voor vormgeving. “Design is hier heel logisch geworteld.” Dat Eindhoven de impact van DDW op de stad erkent bleek ook toen in 2013 een groot financieel tekort het einde leek in te leiden van het evenement. Dankzij een garantstelling van de gemeente kon het blijven bestaan. Inmiddels is de jaarlijkse opbrengst voor de stad vele malen dat bedrag. Uit een berekening uit 2017 bleek dat bezoekers bijna 17 miljoen uitgaven in winkels en in horeca.

“Dat is de toeristische besteding,” zegt Martijn Paulen. “En dat is natuurlijk heel belangrijk, maar net belangrijker voor ons is de invloed die DDW heeft op het imago van Eindhoven als designhotspot." Volgens veel mensen vormt Eindhoven samen met Milaan en New York de grote drie als het om designsteden gaat. Dat zal Paulen zelf niet zo zeggen, maar: "Op wereldniveau spelen we zeker mee”, constateert hij niet zonder trots. “Dit was altijd een stad van technologie, daar is design bij gekomen en die twee werken hier heel goed samen.” Een paar jaar geleden maakten wij deze uitlegvideo over de Dutch Design Week:

