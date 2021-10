Deelnemers marathon Eindhoven mogen zich verheugen op prima hardloopweer

Deelnemers aan de Eindhovense marathon mogen zich verheugen op prima hardloopweer zondag. En ook deze zaterdag is het heerlijk, vertelt Diana Woei van Weerplaza.

"Op de meeste plaatsen verwacht ik later in de zaterdagochtend en in de middag veel zonneschijn", liet Diana zaterdagochtend weten in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "De temperatuur stijgt naar 17 of 18 graden. Het voelt lekker aan, met weinig wind vanuit het oosten. Een fraaie herfstdag."

''s Ochtends het beste hardloopweer'

De weervrouw van Weerplaza verwacht dat er zaterdagnacht wat mist en laaghangende bewolking ontstaat. "Omdat er minder wind staat dan de afgelopen nacht kan het zondagochtend op meerdere plaatsen wat grijs zijn. Maar dit ochtendgrijs verdwijnt. In de middag is de zon dan weer te zien en dan wordt het zo'n 16 of 17 graden. Dan komt de wind gek genoeg uit het westen, maar slechts met windkracht 2 en 3. Vrij kalm dus."

Volgens Diana zijn dit prima omstandigheden voor de marathon in Eindhoven. "Ik denk dat het 's ochtends het beste hardloopweer is. De temperatuur zal dan zo'n 10 graden zijn."

Je kunt de marathon van Eindhoven zondag van 10.00 tot 17.00 uur live volgen bij Omroep Brabant op web, app en televisie. Vanaf 17.45 uur zie je ieder uur een herhaling van alle hoogtepunten op televisie.