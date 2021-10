Man vlucht uit ambulance na frontale botsing in Rijen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De bestuurders van de auto's in Rijen werden allebei naar het ziekenhuis gebracht

Een 34-jarige automobilist uit Tilburg, die betrokken was bij een frontale botsing in Rijen, vluchtte vrijdagavond uit de ambulance die hem naar het Amphia Ziekenhuis in Breda had gebracht.

Het ongeluk op de Oosterhoutseweg in Rijen gebeurde rond kwart over tien. De Tilburger zou bezig zijn geweest met inhalen toen hij frontaal op de auto van een 53-jarige Rotterdammer botste. Beide bestuurders werden voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Aanhouding

Toen ze aankwamen bij het Amphia Ziekenhuis in Breda - waar bloed van de Tilburger zou worden afgenomen om na te gaan of hij op het moment van het ongeluk onder invloed van drugs was - zette de 34-jarige man het op een lopen. Uiteindelijk konden agenten hem vlakbij de parkeergarage van het ziekenhuis alsnog aanhouden. Rijbewijs inleveren

De man gaf toe dat hij had geblowd en dat hij cocaïne had gebruikt. In eerste instantie ontkende de verdachte nog dat hij had gereden, maar daar kwam hij uiteindelijk op terug. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. LEES OOK: Frontale botsing bij Rijen, twee gewonden

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.