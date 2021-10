Harrie Trum (80) debuteert op de 10 kilometer, kijk zondag live

De 80-jarige Harrie Trum uit Eindhoven vindt zichzelf nog helemaal niet te oud om iets nieuws te proberen. Zondag loopt hij voor het eerst in zijn toch wel lange leven mee met de 10 kilometer tijdens de Marathon van Eindhoven. "De meeste mensen zeggen dat het een hele leeftijd is, maar de meeste mensen zijn ook jonger dan 80 dus die weten helemaal niet waar ze over praten."



