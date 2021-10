Automobilist ramt huis in Sprang-Capelle

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Een automobilist is zaterdagochtend tegen een huis gebotst aan de Van der Duijnstraat in Sprang-Capelle.

Een automobilist is zaterdagochtend tegen een huis gebotst aan de Van der Duijnstraat in Sprang-Capelle. Dit gebeurde rond kwart over tien.

De bestuurder zou onwel zijn geworden op de kruising van de Van der Duijnstraat met de Dick Flemmingstraat en vervolgens door een tuin zijn gereden. Uiteindelijk kwam de auto tegen het huis tot stilstand. Hevig geschrokken

"De automobilist is recht tegen de deur gereden", laat een correspondent weten. "Een deel van de deur ligt eruit." Op het moment dat dit gebeurde, waren er mensen in huis. Zij zijn niet gewond geraakt. "Maar wel hevig geschrokken." Bevrijd

De brandweer werd opgeroepen om de man uit de auto te bevrijden. Hij is vervolgens in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe groot de schade aan het huis is, wordt onderzocht.

Het slachtoffer werd uit de auto bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht (foto: Jack Brekelmans/SQ Vison). vergroot

Hoe erg de schade aan het huis in Sprang-Capelle is, wordt onderzocht (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.