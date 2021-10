Wielrenner zwaargewond na val in Deurne, met spoed naar ziekenhuis

1/1 Een wielrenner is zaterdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij viel op het fietspad van Milheeze naar Deurne.

Het slachtoffer maakte deel uit van een groepje wielrenners uit Oss. Het ging mis toen de voorste renners in Deurne afremden om af te slaan.

Renners die wat verder naar achteren reden, hadden dit te laat door en raakten elkaar. Twee zouden over de kop zijn geslagen.

Vol op het hoofd

"Een renner is vol op zijn hoofd terecht gekomen", laat een correspondent weten. "Die raakte buiten bewustzijn en is met spoed naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht."

Een vrouw viel op haar schouder. Ook zij is naar een ziekenhuis gebracht.