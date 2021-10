Laatste festival van het seizoen: Festyland in Volkel

Een stralende zon, uitgelaten feestvierders en stromende biertaps. Zo sloot Festyland in Volkel het festivalseizoen af. Na anderhalf jaar geen festivals, beloofde 2021 de ‘summer of love’ te worden, maar na een eerste weekend in juni ging er al gauw een streep door een heleboel evenementen. Maar aan het einde van de zomer kwamen er toch nog een paar mooie festivals. In Volkel genoot iedere bezoeker zaterdagmiddag volop. “Dit is echt fantastisch. Samen met mijn vrienden, sfeer in de tent en keihard losgaan!”

Wachten op privacy instellingen...