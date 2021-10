FC Eindhoven verslaat TOP Oss en maakt sprong op ranglijst

FC Eindhoven heeft de thuiswedstrijd tegen TOP Oss met 2-1 gewonnen. De ploeg van trainer Rob Penders maakt daarmee een mooie sprong op de ranglijst en heeft evenveel punten als De Graafschap, FC Emmen en VVV Venlo.

De thuisploeg kwam voortvarend uit de startblokken. Een vrije trap van Joey Sleegers werd niet goed weggewerkt door de verdedigers van TOP Oss. De bal belandde voor de voeten van Jort van der Sande die de Eindhovenaren in de zesde minuut op voorsprong schoot. De aanvaller kwam in het slot van de eerste helft nog een keer in scoringspositie, maar dit keer schoot hij van dichtbij over.

In het slot van de eerste helft speelde TOP Oss iets aanvallender. Dat leverde met name uit corners enkele gevaarlijke situaties op. De Ossenaren trokken die lijn in de tweede helft door. Dat resulteerde na twintig minuten in de gelijkmaker van Justin Mathieu. Toen minuten voor tijd maakte Joey Sleegers de winnende treffer voor de thuisploeg.