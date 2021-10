Jongen (14) gestoken met mes en beroofd van jas en muts

Het Philips van Lenneppark in Eindhoven (afbeelding: Google Streetview). vergroot

Een 14-jarige jongen is zaterdagavond gestoken met een mes en beroofd in het Philips van Lenneppark in Eindhoven. Hij moest met spoed naar een ziekenhuis worden gebracht.

Het slachtoffer had online met een paar jongens afgesproken om rond acht uur te chillen bij de skatebaan in het park. Ernstige wond

Maar daar aangekomen werd de jongen gedwongen zijn jas en muts af te staan. Daarna stak een van de jongens hem met een mes. Hij liep een ernstige wond op aan zijn arm. Het lukte de 14-jarige jongen om te vluchten en naar huis te rennen. Zoektocht

Gealarmeerde agenten hebben in het park en omgeving naar de verdachten gezocht, maar die niet meer gevonden.

