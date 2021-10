Buurman ziet gestolen graafmachine: 'Ben jij dat nog zo laat Karel?'

De gestolen graafmachine (foto: Karel Roes). vergroot

Bij het grondwerkbedrijf van de gebroeders Roes is dit weekend een grote graafmachine gestolen. De dief heeft zaterdag ingebroken in hun loods in Valkenswaard en ging er op de grote machine vandoor.

Karel Roes had een eerste instantie zelf niet meteen door dat de machine weg was. Een buur zag de gele graver rijden en stuurde hem een berichtje. ‘Ben jij dat die zo laat nog langs rijdt?’ Toen Karel dat las, gingen de alarmbellen af: dit was niet goed. De graver bleek gestolen. "We hoopten dat de dief er niks ergs mee ging doen. Je leest wel vaker van die dingen. Dat hij er ineens mee op een bankgebouw inrijdt ofzo."

Karel waarschuwde snel de politie en plaatste een bericht op Facebook. Door dat bericht stroomden de tips al snel binnen. "Eerst hadden mensen gezien dat de graafmachine op de N69 richting België reed. Op zondagochtend kregen we tips dat hij bij Eindhoven Airport zou staan. Wij hebben dat toen doorgegeven aan de politie."

Zowel politie als Karel zijn een kijkje gaan nemen. En de tips bleken goud waard. De dief had de graver in de buurt van het vliegveld achtergelaten en sloeg zelf op de vlucht. Hij werd even later aangehouden. De machine is weer terug bij het bedrijf. Karel verwacht dat de dief de graver wilde verkopen. "Ik denk dat het iemand is die zonder al te veel te werken toch aan geld wil komen. Net als mensen die een fiets stelen. Ze krijgen er niet de volle waarde voor, maar ze verdienen zo toch iets aan gestolen spullen."

