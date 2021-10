De marathon van Eindhoven is ook veel drukte, bier en geklap

Tot op het laatste moment was het spannend: kan de marathon van Eindhoven dit jaar wél doorgaan? Een paar weken geleden was de kogel eindelijk door de kerk en durfde de overheid een versoepeling van de coronamaatregelen aan. Tot grote vreugde van zowel de marathonlopers als van het publiek langs de kant: 'We leven weer!'

"Het is zo gezellig en zo fijn dat dit eindelijk weer kan! Ik heb er zo naar uitgekeken", zegt Corry Verdalen terwijl ze langs de kant naar haar dochter uitkijkt. "Ze heeft er heel hard voor getraind, maar ze werkt in de horeca. Gisteravond was ze pas om twee uur klaar met werken dus ik hou toch wel mijn hart vast." Corry volgt haar dochter via een app. "Het lijkt erop dat ze rond halfvier gaat finishen."

Op het Stratumseind vloeit het bier rijkelijk. "Ja, het lijkt wel een beetje Carnaval hè, maar wat wil je na twee jaar corona? We kunnen nu weer eens wat", zegt Kees Verstraten. "Laat ik eerlijk zijn, zo'n marathon interesseert me weinig, maar ik hou wel van al die gezelligheid."

Zonnebril vergeten

Naarmate de dag vordert, wordt het steeds drukker in de binnenstad en dat komt uiteraard ook door het heerlijke najaarsweer. "Die zon is zo lekker. Zit ik hier terwijl al die jongens voorbijkomen. Wel heb ik mijn zonnebril thuis laten liggen. Dat is jammer", zegt de 80-jarige Anja. Ze zit langs de kant op haar rollator. "Mijn handen doen inmiddels pijn van het klappen, dus dat doe ik niet meer."

Een stukje verderop staan Anne en Paul Verkeken. "Collega's van Paul lopen mee, een groot deel is niet zo goed getraind dus wat aanmoediging kunnen ze wel gebruiken." Zelf de marathon lopen, zat er voor het stel niet in. "Hier en daar wel wat pijntjes en ik heb niet de goede schoenen!"

Feest

Het feest in de binnenstad van Eindhoven ging de hele dag en avond door. Ook binnengekomen lopers laten een welverdiend biertje niet staan. "We leven weer! Ik heb hier twee jaar voor getraind", zegt hardloper Jos met een glimlach van oor tot oor. Zijn medaille is hij ondertussen al kwijtgeraakt, maar dat mag de pret niet drukken.