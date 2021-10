Vijfde nationale eventingtitel voor Tim Lips in Boekelo

Tim Lips uit Made heeft voor de vijfde keer de Nederlandse eventingtitel veroverd. In het afsluitende springparcours van de Military Boekelo-Enschede wist hij titelverdedigster Merel Blom achter zich te houden. Thierry van Reine belandde op de derde plaats.

De internationale wedstrijd werd gewonnen door de Duitse amazone Sophie Leube.De Nederlandse ploeg eindigde als zesde in de finale van de Nations Cup. De Britse formatie won, gevolgd door Verenigde Staten en Duitsland.

Lips won in 2007, 2010, 2017 en 2018 ook al het Nederlands kampioenschap eventing. "Ik ging niet naar Boekelo met het kampioenschap in gedachten. Lady Chin heeft in Tokio gelopen en is een goed paard, maar heeft nog niet veel ervaring. Toen ik in Boekelo aankwam, liep ze lekker en reed ik een dressuurproef die op dat moment eigenlijk niet beter had gekund. Dan sta je tweede en begint iedereen over winnen in Boekelo. Dat was niet de opzet, maar na de cross en het springen weet ik nu zeker dat Lady Chin echt een heel goed paard is."

Lips eindigde in het internationale veld als achttiende.