Brand verwoest bezoekerscentrum Museumboerderij in Heeswijk-Dinther

Aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther is het ontvangstgebouw van de Meierijsche Museumboerderij zondagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt.

Toen de brandweer aankwam, stond de rieten kap van het gebouw al in brand. De vlammen sloegen hier metershoog uit.

Overslaan vuur voorkomen

Het bezoekerscentrum bevindt zich pal naast de 18-eeuwse boerderijhoeve. Die heeft ook een rieten kap, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg.

In de Museumboerderij in Heeswijk-Dinther kunnen geïnteresseerden zien hoe er geleefd, gewoond en gewerkt werd in een boerderij in de Brabantse Meierij tussen 1900 en 1930.

Onvervangbare antieke attributen

In het bezoekerscentrum werden verschillende historische expositiematerialen bewaard. Voorzitter Hans van Sleuwen laat in het BD weten dat hier 'echt onvervangbare antieke attributen bij zaten. Hij wijst daarbij onder meer op de vitrines over de Cunera-verering, met een reliek van Cunera. Die moeten volgens hem als verloren worden beschouwd.

Hoe de brand zondagnacht kon ontstaan, wordt onderzocht.