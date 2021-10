Acht cavia's in dozen gedumpt in Oss

1/2 De acht cavia's werden gevonden in twee dozen aan de Brabantstraat in Oss. (Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost)

Zondagavond werden er acht gedumpte cavia's gevonden bij een Johan Cruyff voetbalkooi aan de Brabantstraat in Oss. De vinder meldde bij de dierenambulance dat hij gepiep en gekraak hoorde en tot zijn verbazing zag hij dat er cavia's in een doos zaten.

Dierenambulance Brabant Noord-Oost kreeg zondagavond rond negen uur een melding van acht cavia's die in twee dozen waren achtergelaten bij een Johan Cruyff voetbalkooi aan de Brabantstraat in Oss.

In een Facebookbericht van de dierenambulance wordt het verhaal van de man duidelijk. De melder vertelde gepiep en gekraak te horen en toen hij ging kijken zag hij acht cavia's in een doos zitten.

De vier mannetjes en vier vrouwtjes in de dozen zagen er goed uit. De nageltjes van de beestjes waren niet te lang, ze hadden een mooie glanzende vacht en waren ook niet ondervoed. Ook waren de dieren niet schuw en lieten zij zich goed aaien.

Vermoedelijke dader

De dierenambulance Brabant Noord-Oost heeft de cavia's opgevangen en naar Regionaal Dierenopvang Ravenstein gebracht. Er is een melding gemaakt van dumping door de dierenambulance. "Na zo'n melding gaat de dierenpolitie onderzoek doen", vertelt Rens van Lieshout van Dierenambulance Brabant Noord-Oost. "Ze zijn nog bezig met het onderzoek, maar hebben wel een vermoedelijke dader op het oog", vertelt Van Lieshout.

Vaker dumpingen

"Helaas zien wij de laatste tijd vaker dumpingen", vertelt Van Lieshout. "Mensen hebben bijvoorbeeld geen tijd voor het dier of vinden het te duur. Vaak zie je dat mensen de dieren naar een dierenasiel brengen, maar soms worden de dieren achtergelaten." Van Lieshout gokt dat het vaak met schaamte te maken heeft.

De acht cavia's zitten nu in Regionaal Dierenasiel Ravenstein en blijven daar totdat het onderzoek afgelopen is. Dan wordt ook meer duidelijk over de vermoedelijke dader. "De cavia's maken het in ieder geval goed", zegt Van Lieshout.