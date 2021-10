Kussende koppels op een regenboogbankje, dat is Coming Out Day

Op Coming Out Day maakt COC Tilburg-Breda foto's van kussende stellen. (Foto: Koen Ferket) De foto's worden gemaakt bij het regenboogbankje in Park Valkenberg in Breda. (Foto: Koen Ferket) De actie is voor jong en oud. (Foto: Koen Ferket) "Liefde mag gezien worden", vindt ook Koen van COC Tilburg-Breda. (Foto: Koen Ferket) Niet alle mensen zijn koppels dus ze mogen ook knuffelend op de foto. (Foto: Koen Ferket) Volgende Vorige vergroot 1/5 Op Coming Out Day maakt COC Tilburg-Breda foto's van kussende stellen. (Foto: Koen Ferket)

De gemeente Breda staat maandag stil bij Coming Out Day. In de hele stad worden regenboogvlaggen gehesen en er zijn verschillende activiteiten. Zo worden er tientallen kussende koppels op het regenboogbankje in het park Valkenberg op de foto gezet door COC Tilburg-Breda.

Evie Hendriks Geschreven door

Er hangen maandag regenboogvlaggen bij het stadhuis, het stadskantoor, verschillende sportclubs en bij de organisatie MEE. Ook maakt de LHBTI-organisatie COC Tilburg-Breda maandagmiddag foto's van kussende koppels bij het regenboogbankje in het park Valkenberg in Breda. "Er zijn al zo'n twintig stellen op de foto geweest", vertelt Koen Ferket van COC Tilburg-Breda een uur na de start van de actie. "Mensen die geen stel zijn, vinden het vaak spannend dus zij mogen ook gewoon knuffelend op de foto." De bedoeling van Coming Out Day is dat de maatschappij uit de kast komen normaal gaat vinden. De fotoactie zorgt voor meer bekendheid van de dag, merkt Koen. "Veel mensen weten niet dat het Coming Out Day is. Als we het vervolgens vertellen, vinden ze dit een mooie actie", vertelt hij.

"Het thema van vandaag is: liefde mag gezien worden. Dus mensen die op de foto zijn geweest, krijgen een 'zoen-tegoedbon' mee. Dat is een ansichtkaart die ze naar iemand kunnen sturen die ze heel erg mogen." De regenboogbank waar de foto's worden gemaakt, is een jaar geleden op Coming Out Day onthuld. In het laatste jaar is de bank zo'n zes keer besmeurd. BO Diversity hield eerder een nachtwacht bij het bankje, maar kort daarna werd de bank toch weer besmeurd. "De regenboogbank is de laatste tijd gelukkig niet meer besmeurd", vertelt Jip Kuijper van BO Diversity opgelucht. "Het is een lang proces om camera's bij het bankje te krijgen, want het moet in overleg met de gemeente. We zijn er wel mee bezig."

BO Diversity houdt maandagavond een praatprogramma over de 'heteronorm'. Want Coming Out Day is nodig, maar het is ook een soort heteronorm volgens Jip. "Er moet speciaal een Coming Out Day zijn om de LHBTI-gemeenschap normaal te gaan vinden", vertelt Jip. "Vandaag de dag is het nog nodig om bewustwording te creëren, maar in de toekomst hopelijk niet meer."

