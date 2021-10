Politie lost schoten bij aanhouding van verdachte steekpartij Albert Heijn

Foto: Dave Hendriks / SQ Vision. vergroot

Voor de steekpartij maandagmiddag in de Albert Heijn aan het 18 Septemberplein in Eindhoven is een verdachte aangehouden. Bij de aanhouding werden twee waarschuwingsschoten gelost. Bij de steekpartij raakten twee medewerkers van de winkel gewond.

De dader van de steekpartij vluchtte na de steekpartij die rond half twee gebeurde de winkel uit. De politie ging direct met veel eenheden op zoek naar hem. De medewerkers van de supermarkt spraken volgens de politie een winkeldief aan. Vervolgens ontstond er een worsteling met de man waarbij de medewerkers werden gestoken. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet-levensbedreigend gewond, laat een politiewoordvoerder weten. Hoe ernstig beiden er aan toe zijn, is niet duidelijk. Op de fiets gevlucht

De dader vluchtte op een fiets, zo bleek uit een Burgernetbericht dat werd verspreid. De politie waarschuwde zelf geen actie te ondernemen wanneer je de man zou zien. Mensen die de steekpartij zagen gebeuren, medewerkers en klanten, krijgen slachtofferhulp aangeboden wanneer ze daar behoefte aan hebben.

