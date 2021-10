Willy van de Kerkhof: ‘Voetballen tegen klotelanden als Gibraltar is zonde'

Als het aan Willy van de Kerkhof ligt, voetbalt het Nederlands Elftal na vanavond nooit meer tegen landen als Gibraltar. “Het zijn klotelanden”, zegt de 63-voudig international uit Helmond vandaag in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Willy stelt voor dat de landen van dit kaliber hun eigen voorronde krijgen en dat alleen de minst slechte teams aan de EK- en WK-kwalificatie mee mogen doen.

Als speler beleefde Willy ook weinig plezier aan wedstrijden tegen landen als Cyprus en Malta. “zij staan met elf man in het strafschopgebied en daar komen er nog negen van ons bij. Nee, echt zonde van je tijd. Je wordt alleen maar moe van dit soort wedstrijden.

Kleine landen teveel macht

Zijn oud-collega Huub Stevens is het roerend met hem eens maar vreest dat het niet zover gaat komen. “Al die kleine landen hebben net als wij één stem bij de UEFA dus die hebben samen heel veel macht. Die gaan hier natuurlijk nooit mee akkoord.”

Het Nederlands Elftal speelt maandagavond, of Van de Kerkhof dat nu leuk vindt of niet, vanaf 20.45 uur in De Kuip in Rotterdam tegen Gibraltar.

De Willy en René Podcast verschijnt elke maandag. Wegens vakantie wordt René van de Kerkhof deze week vervangen door Huub Stevens.

Luister hier naar de Willy en René Podcast.