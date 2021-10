Nobelprijs voor de economie voor arbeidsmarktonderzoeker Guido Imbens

De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de in Eindhoven geboren Guido Imbens. Hij krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar oorzakelijke verbanden op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan hoe migratie de werkgelegenheid beïnvloedt.

Het onderzoek deed hij samen met de Amerikaan Joshua Angrist. Zij krijgen de prijs voor methodes die ze hebben ontwikkeld om die verbanden op de arbeidsmarkt te analyseren. De prijs bedraagt 990.000 euro.

Na het ontvangst reageert Imbens opgetogen. Hij laat weten dat hij veel geluk heeft gehad met veel geweldige collega's die veel interessant onderzoek doen.

Imbens haalde in 1983 zijn kandidaatsbul econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierna gaf hij nog anderhalf jaar les aan de universiteit van Tilburg voordat hij naar Amerika vertrok. Hier woont en werkt hij al tientallen jaren. Op dit moment is hij professor in de Economie en Toegepaste Econometrie aan Stanford University.