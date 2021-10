'Wijkevoort moet ook voor ons zijn', vinden Tilburgse ondernemers

"Zorg dat juist Tilburgse bedrijven gebruik kunnen maken van het nieuwe Tilburgse bedrijventerrein Wijkevoort."' Deze noodkreet slaakten vier ondernemers die maandagavond gebruik maakten van hun inspreekrecht op een hoorzitting over het nieuwe distributiecentrum. De Tilburgse gemeenteraad ontving ruim dertig insprekers. De meeste sprekers waren tegen het nieuwe distributiecentrum dat tussen Gilze en Tilburg moet komen.

Tussen alle actievoerders waren de vier ondernemers een uitzondering, maar ze hadden wel een boodschap aan de Tilburgse gemeenteraad. Mark Heerkens van Claassen Logistics: ”Wijkevoort is pure noodzaak. Elk bedrijf dat wil gaan groeien is op Wijkevoort aangewezen. Ik kan veertig tot vijftig bedrijven opnoemen die niet verder kunnen op hun huidige plek. Ze zitten met de handen in het haar.”

Ook andere ondernemers maakten zich sterk voor het Tilburgse midden- en kleinbedrijf dat in Wijkevoort een plaatsje moet krijgen. Etienne Luijten van I&L Logistics is al anderhalf jaar op zoek naar een plekje om uit te breiden. “Ik grijp er steeds naast. Ik ben altijd te laat. Heel vaak is een investeerder me voor. Ik zit in de logistiek. Ik houd mensen aan het werk maar ik word bijna gedwongen om Tilburg te verlaten en dat wil ik niet”.

Slechts twee procent leegstand

De gemeente Tilburg zegt dat er een groot tekort is aan lege bedrijfspanden in de stad. Volgens de laatste cijfers staat er nog maar twee procent van het totaal aan bedrijven leeg. Daarom is de tachtig hectare van Wijkevoort zo hard nodig volgens de gemeente. Maar aan de gebruikers van het nieuwe bedrijventerrein worden hoge eisen gesteld. Ze moeten gaan samenwerken met andere bedrijven, overheid en kennisinstellingen.

Ook moeten ze zeer milieubewust zijn, innovatief en zeker tien jaar op Wijkevoort blijven. En om kans te maken op Wijkevoort moeten ze een bidbook maken. Het is maar de vraag of de relatief kleine Tilburgse mkb-bedrijven aan dit strenge profiel kunnen voldoen. Daarbij wil de gemeente het liefst stukken grond van meer dan vijf hectare verkopen, terwijl dat voor het Tilburgse midden -en kleinbedrijf vaak veel te veel is.

"Een Bijenkorf draagt nergens aan bij"

Ondernemer Luijten: ”De gemeente moet echt kiezen voor lokale bedrijven. De grote bedrijven zijn niet betrokken bij Tilburg. Een Bijenkorf draagt nergens aan bij. Wij sponsoren clubs en zijn betrokken.”

Of er geluisterd wordt naar de ondernemers in Tilburg moet in november blijken. Dan wordt in de gemeenteraad het beslissende debat gevoerd over het bestemmingsplan Wijkevoort.