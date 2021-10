200 mensen protesteren tegen windmolens tussen Vinkel en Loosbroek

Zo'n 200 inwoners van Vinkel en Loosbroek hebben maandagavond geprotesteerd bij het gemeentehuis van Bernheze. Ze zijn boos dat de gemeente van plan is om op de gemeentegrens bij De Bleeken windmolens neer te zetten.

Mette van der Molen staat met een spandoek in haar hand voor het gemeentehuis. Ze woont op 650 meter van waar de eerste windmolen zal komen. “Die windmolens maken een heel vervelend geluid en het is ook niet goed voor de dieren die daar leven. Ze moeten op een plaats komen te staan waar niemand er last van heeft.”

Ze vrezen overlast van de windturbines die ergens tussen Loosbroek en Vinkel zouden moeten komen, schrijft Dtv Nieuws . Het plan is vorige week gepresenteerd aan omwonenden en wordt deze maandagavond tijdens een besloten vergadering besproken door Bernhezer commissieleden.

De bezwaarmakers zijn bang dat 'heel Vinkel' geluidsoverlast gaat ervaren, dat er sprake zal zijn van trillingen en beschadigingen en dat de oude Vinkelse molen letterlijk en figuurlijk in de schaduw komt te staan. Voor de bewoners voelt het bovendien als een mes in de rug, omdat velen van hen eerder juist streden tegen de komst van de windmolens in Heesch-West.

“De verkiezingen komen eraan, het voelt een beetje alsof ze denken, laten we onze eigen inwoners sparen en onze buurgemeente de dupe maken", zegt Daisy van den Heuvel. 'Een schande' vindt Henk-Jan van der Molen het. “In Heesch ging het plan vanwege economische redenen uiteindelijk niet door. Nu zijn anderen de dupe en profiteert de gemeente bij de exploitatie van Heesch-West.”

Vervolgacties

Een aantal bewoners deelde vlak voor de vergadering flyers uit aan de commissieleden. De een ging het gesprek met de demonstranten aan, de ander verdween snel het gemeentehuis in. “Sommigen sluipen sneaky naar binnen en willen de confrontatie niet aangaan, terwijl ze wel een beslissing moeten nemen over ons welzijn. Maar dit is pas het begin, er komen nog veel meer acties en petities aan”, aldus een van de demonstranten.