Jongen zwaar mishandeld na Festyland: 'Dit had heel anders kunnen aflopen'

De plek waar de 17-jarige jongen mishandeld werd.

Woest is hij, de vader van een 17-jarige jongen uit Veghel die zondagnacht na Festyland mishandeld werd door een groep leeftijdsgenoten. Op de terugweg werd de jongen aangevallen door een groep van vijftien tot twintig jongens. "We maken hem kapot", riepen ze.

Imke van de Laar

De vader van de mishandelde jongen kan het nog nauwelijks bevatten. "Het was de eerste keer dat mijn zoon naar een festival ging. Hij had een hele leuke dag gehad. Rond negen uur belde hij me op om te zeggen dat hij zo naar huis kwam." Maar de jongen kwam niet thuis. "Toen ging ik me wel zorgen maken. Zijn moeder en ik probeerden heb te bellen en stuurden hem berichtjes, maar we kregen geen contact. Uiteindelijk belde hij zelf op. 'Pap, ik ben aangevallen', zei hij."

"Toen mijn zoon vroeg waar dat op sloeg, ging het helemaal mis."

De ouders sprongen meteen in de auto. Tien minuten later waren ze op de Goordonksedijk in Veghel, waar ze hun zoon en een vriend van hem aantroffen. Gewond en ontredderd in het donker. "Mijn zoon vertelde wat er gebeurd was. Ze waren een paar vrienden kwijt, die achterop waren geraakt. Aan een groep jongeren vroegen ze of iemand hen gezien hadden. Daar kwam een flauwe reactie op. Toen mijn zoon vroeg waar dat op sloeg, ging het helemaal mis. De jongens van de groep deden de capuchons van hun hoodies op en de camera's van hun telefoons gingen aan. "We maken hem kapot", werd er geroepen.

"Hij heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad."

De vader beschrijft wat er daarna gebeurde. "De grootste van de groep pakte mijn zoon bij zijn keel en begon hem te slaan. Zo heftig dat op een gegeven moment zelfs een aantal van de aanvallers riepen: "Stop, dit gaat fout." Even leek de aanval te stoppen. Maar toen de dader in de gaten kreeg dat er bloed van het slachtoffer op zijn jas terecht was gekomen, ontstak hij weer in woede. "Toen werd mijn zoon nog een keer mishandeld. Hij is in een sloot beland en daarna vertrok de groep. Hij heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad, want dit had heel anders af kunnen lopen."

"Zij jaagden op mijn zoon, nu jaag ik op hen tot ze gepakt zijn"

Zijn zoon hield aan de mishandeling onder meer een kapotte lip, bloedneus en een pijnlijke nek over. Vooral over dat laatste maakt zijn vader zich zorgen. Maar nog meer over wat de mishandeling psychisch met zijn zoon zal doen. Dinsdagmiddag gaat hij aangifte doen. "Ik wil dat deze jongens gepakt worden. Ik denk niet dat zij beseffen wat ze iemand aandoen. En ik vrees dat ze dit wel vaker doen. Ik ben bang dat het een keer echt misgaat." De vader van het slachtoffer heeft na het delen van zijn verhaal en wat eigen speurwerk al de nodige tips heeft gekregen. "Zij jaagden op mijn zoon, nu jaag ik op hen tot ze gepakt zijn. Maar ik laat het verder aan de politie over."

