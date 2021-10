Spookjacht ligt al maanden in de haven, eigenaar krijgt nog 3 dagen de tijd

vergroot

Een oud jacht dat verlaten op de rivier dobberde, houdt de gemoederen al maanden bezig in van Woudrichem. De eigenaar heeft nog drie dagen om zich te melden. "Niemand weet van wie het is. Het bootje heeft geen enkel kenmerk, niets", vertelt havenbeheerder Peter Baks. "Aan boord was geen papiertje te vinden met ergens een naam. Al was het maar een bonnetje waar iemand heeft getankt of boodschappen heeft gedaan. Het is één groot raadsel."

Het oude bootje is onbeheerd achtergelaten op de rivier en ligt al maanden afgemeerd aan de passantensteiger in Woudrichem. "Niemand weet van wie het bootje is", vertelt Peter Baks van de Stichting Historische Haven Woudrichem. "Het bootje dreef afgelopen zomer met averij op de rivier, iemand heeft het jachtje toen op sleeptouw genomen en hier afgemeerd. Toen we diegene wilden spreken was hij al weg én niemand wist wie het was. Ook is onbekend waar het bootje vandaan kwam. En nu zijn we al maanden verder."

"Er kan van alles gebeurd zijn, maar dat weet je pas als iemand zich meldt."

"Het is een oud jachtje en het stelt allemaal niet zoveel voor", aldus Baks. "Maar iemand is daar ooit gelukkig mee geweest, heeft ermee gevaren. Er kan van alles gebeurd zijn, maar dat weet je pas als iemand zich meldt. Natuurlijk is het liggeld ook aardig opgelopen, maar daar valt altijd over te praten. Ook over een afbetalingsregeling als dat nodig zou zijn." De eigenaar van het bootje krijgt nog drie dagen de tijd om zich te melden, laat de gemeente Altena weten. "Bent u of kent u de eigenaar van de boot aan de Maassteiger in Woudrichem? Als wij voor 15 oktober geen contact hebben gekregen met de eigenaar of degene die in de boot heeft gevaren, dan haalt de gemeente de boot weg. Dat doen wij op grond van artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Altena."

"Waarschijnlijk zal het bootje eindigen op de sloop."

"Wij mogen als beheerder van de steiger niet handhaven, we mogen niet eens aan het bootje komen", vertelt Baks. "Vandaar dat de zoektocht naar de eigenaar nu loopt via de gemeente." Baks vertelt verder dat het bootje eerst lag afgemeerd aan een stuk van de steiger waar ook rondvaartboten afmeren. "Dat zijn boten van soms wel honderd meter lang, dus dat bootje moest daar weg. Nu ligt het op een andere plek en dat levert weer klachten op bij de huurders van de paar vaste ligplaatsen. Het moet dus weg, waarschijnlijk zal het bootje eindigen op de sloop." Voor zover Baks weet heeft zich nog geen eigenaar gemeld en ook niemand die weet van wie het 'bootje zonder kapitein' is.

