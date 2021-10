Stoomraderboot in het klein nagebouwd: 'Het origineel was eerder af'

Een fles champagne kwam er niet aan te pas, maar in Geertruidenberg is woensdag wel het schaalmodel van de Stad Geertruidenberg 2 gedoopt. Het stoomschip uit 1862 heeft daarmee een klein broertje gekregen. “We hebben er 14 maanden aan gewerkt. Dat is al gauw een paar duizend uur”, vertelt modelbouwer Rinus Damsteegt.

Damsteegt bouwde het model met twee collega’s van Modelboten Vereniging ‘Het Stormanker’ in Breda. “Het echte schip was in twaalf maanden klaar, dus twee maanden sneller dan wij met dit model.”

Dat de Stad Geertruidenberg 2 in de 19e eeuw in de vaart is geweest was bekend. Onbekend was hoe het schip er uit had gezien. Historicus Kees Schuller kwam daar bij toeval achter.

“Op een Franse website kocht ik jaren geleden een historische prent, ik vond het ‘plaatje’ leuk. Een molentje, een rivier en een stoomraderboot. Pas heel veel later ontdekte ik dat dit de Stad Geertruidenberg 2 was.”

De speurneus kwam erachter dat het Maritiem Museum Rotterdam nog een originele bouwtekening in de collectie had. “Uiteindelijk is die bouwtekening door de modelbouwers gebruikt om een identiek schip te bouwen, maar dan in een schaal van 1 op 50.”