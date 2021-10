Ontwerper Piet Hein Eek opent zijn hotel tijdens Dutch Design Week

Ontwerper Piet Hein Eek opent tijdens de Dutch Design Week de deuren van zijn nieuwe project: het Piet Hein Eek Hotel in Eindhoven. Het hotel telt dertien kamers die zijn ingericht door verschillende kunstenaars.

Piet Hein Eek is van het hergebruiken. Hij werd bekend door meubels van sloophout te maken. Later ontwierp hij ook voor Ikea. Bezoekers kunnen in zijn bedrijfspand in Eindhoven langskomen om zijn meubels te bekijken of om de werkplaats te zien. “Er komen mensen van over de hele wereld hier naartoe,” zegt hij.

Nu kan er dus ook geslapen worden in zijn bedrijf in de voormalige fabriek van Philips op Strijp R. “Met zo’n hotel erbij heb je ontzettend veel ruimte en mogelijkheid om een wereld te creëren. Mensen slapen er, gaan er in bad of nemen een douche. Ze eten er. Het is echt even een andere wereld en dat is dan in dit geval onze wereld.”

“Het hotel hebben we voor 95 procent zelf gemaakt. Alle onderdelen zoals stopcontacten en wasbakken heb ik bedacht en is in de fabriek gemaakt.”