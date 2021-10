Miriam (25) maakt de lekkerste havermoutballetjes van de hele wereld

Foodblogger Miriam Groot (25) uit Eindhoven mag zich de havermoutkoningin van de wereld noemen. Met haar zelfgemaakte havermoutrecept geïnspireerd op Siciliaanse arancini werd ze wereldkampioen in havermout. En dat is voor de Eindhovense een droom die uitkomt. "Wie kan nu zeggen: wereldkampioen in havermout."

En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ze mocht er zelfs over vertellen in het BBC-radioprogramma Good Morning Scotland. “Ik dacht dat dit een grap was, maar het is echt waar! Wie kan dat nu zeggen: wereldkampioen in havermout. In februari kwam ik erachter dat hier een WK voor was. Ik wist het direct: hier moest en zou ik aan meedoen en nu heb ik gewonnen. Hilarisch, maar fantastisch."