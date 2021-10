Geen explosieven gevonden bij milieustraat Tilburg, omgeving vrijgegeven

De omgeving van de milieustraat aan de Caledoniastraat in Tilburg is weer vrijgegeven. Eerder op dinsdag werd het gebied afgezet omdat er mogelijk explosieven waren gevonden. Dat bleek loos alarm, zo meldt de politie.

Het incident op industrieterrein Kraaiven gebeurde rond kwart over twee. Volgens een medewerker van de milieustraat werd de vondst gedaan door een inwoner van de gemeente die er op bezoek was. Verder wil de milieustraat niets kwijt over het incident.



Specialisten van de politie werden opgetrommeld om te onderzoeken of het inderdaad om explosieven ging.