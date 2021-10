Roy Donders wordt trillend wakker van aardbeving in Griekenland: 'Zooo eng'

vergroot

Roy Donders is dinsdagochtend trillend wakker geworden van een aardbeving bij het Griekse eiland Kreta. Hij is voor een show op het Griekse eiland Rhodos, waar de beving ook te voelen was. De aardbeving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter.

Via Instagram laat de stylist weten dat hij ongedeerd is, maar dat het wel heel spannend was. "Ik ben net een beetje bijgekomen. Ik vond dit zooo eng." Verder laat hij ook nog weten dat de ervaring schokkend was en dat hij even moet bijkomen. Dinsdagavond gaat zijn show wel gewoon door. Er zijn op dit moment geen slachtoffers. De Griekse autoriteiten waarschuwden uit voorzorg wel voor een vloedgolf, maar die is er niet gekomen. Op dit moment zijn politie en brandweer verschillende gebouwen aan het controleren.

