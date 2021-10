Gewonde bij schuurbrand in Valkenswaard

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Bij een brand in een tuinhuis aan Den Haas in Valkenswaard is dinsdagmiddag iemand gewond geraakt. Dat meldt de brandweer.

Omwonenden hoorden een knal en gingen poolshoogte nemen. Meerdere eenheden, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Het vuur was snel onder controle. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is niet bekend.

