Botsing tussen twee vrachtwagens op N279, weg was uren dicht

Op de N279 tussen Heeswijk-Dinther en Den Bosch zijn dinsdagavond twee vrachtwagens tegen elkaar gebotst. Een van de vrachtwagens stond stil op de weg. De tweede vrachtwagen was daar achterop gereden.

De chauffeur raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur, een man uit Boxtel, is zelf uit de cabine geklommen. Zijn vrachtwagen was geladen met aardappels. Door de botsing kantelde de vrachtwagen waardoor de aardappelen op de weg terechtkwamen.

De andere chauffeur kwam er zonder verwondingen vanaf, maar is door de politie wel meegenomen voor verhoor. Verkeersspecialisten van de politie deden onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Pas daarna kon de weg worden opgeruimd. Ook was er schade aan wegdek. De weg was urenlang gesloten.