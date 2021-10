Italiaans paleis in rijtjeshuis te koop: 'De inrichting is mijn levenswerk'

Het huis heeft een complete indoor-wellness.(Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) Naast een jacuzzi en stoomdouche is er ook een sauna in de wellnessruimte van het huis. (Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) Het huis heeft ook een walk-in closet. (Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) De derde verdieping heeft ook nog een flinke ruimte, compleet met tijger. (Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) Het huis ligt in een kindvriendelijke buurt. (Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) Volgende Vorige vergroot 1/5 Het huis heeft een complete indoor-wellness.(Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.)

Altijd al willen wonen in een Italiaans paleis? Deze 'villa in rij' staat sinds twee weken te koop op Funda. Met meubels die afgewerkt zijn met écht bladgoud, marmeren vloeren, een engelen plafond, een indoor-wellness en een pauw in de woonkamer waan je je in een bijzondere omgeving. Voor een half miljoen is de ruime woning plus de hele inboedel voor jou.

Eigenaar Henk van Erp heeft dertig jaar lang met plezier in zijn paleisje gewoond, maar moet nu noodgedwongen afscheid nemen van zijn huis. "Met pijn in mijn hart", vertelt de flamboyante eigenaar. "Ik moet vanwege mijn gezondheid weg, want het huis is veel te groot voor me en ik kan het niet meer bijhouden. Ik ga veel kleiner wonen dus ik kan de meubels helaas niet meenemen." De bijzondere inrichting is een verzameling van jaren. "Dit is mijn levenswerk. Ik ben altijd al groot liefhebber geweest van de Italiaanse stijl dus zo is het ontstaan", vertelt hij. Toch is het afstemmen van alle meubels op elkaar weer een andere tak van sport, maar dat is Henk gewend. "Ik heb jaren een meubelzaak gehad in Valkenswaard. Ik ben met mijn spullen bij veel BN'ers thuis geweest, bijvoorbeeld bij Gerard Joling."

Het huis ziet er van buitenaf heel normaal uit. (Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) vergroot

Hoe normaal het witte huis aan de Benoitstraat 5 in Bennekel-Oost eruit ziet van buiten, zo bijzonder is het huis van binnen. Bij binnenkomst in de hal springen de marmeren vloer en de velourse blauwe trap meteen in het oog.

De meest gebruikte stof in het huis is velours.(Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) vergroot

De woonkamer is een balzaal aan ruimte, waar een Italiaanse marmeren vloer in ligt. Het plafond heeft sjieke lijsten en er hangen glinsterende kroonluchters aan. De makelaar van de woning is dolenthousiast over de inrichting. "De meubels zijn allemaal afgewerkt met echt bladgoud en de verlichting is van superhoge kwaliteit", vertelt Ernst Vos van Makelaarskantoor Brabant.

De woonkamer is een ware balzaal met een marmeren vloer, kroonluchters en meubels afgewerkt met bladgoud.(Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) vergroot

Tot in de kleinste details is het huis ingericht in de Italiaanse stijl. Van de schilderijen aan de muur, tot de glimmende objecten in de vitrinekast. In het atrium van het huis, de Romeinse term voor het centrum van de woning, staat een enorme pauw op een pilaar. "Voor de prijs van een half miljoen krijg je alles", zegt Vos. "Zelfs de pauw krijg je erbij", lacht hij. Wie door de schuifdeuren van het atrium stapt, komt terecht in de indoor-wellness. Een Romeins badhuis is er niks bij. Een jacuzzi omringt met pilaren met planten eraan en je krijgt zelfs je eigen sauna erbij. Pure ontspanning. Alsof het nog niet genoeg is, is er in de badkamer op de eerste verdieping ook nog een stoomdouche. De masterbedroom is mega. Dit waren voorheen twee slaapkamers. Je kan iedere avond in slaap vallen met je hoofd in de wolken, want het plafond is beschilderd als een blauwe hemel met zwevende engelen erin.

De masterbedroom heeft een engelenplafond en andere beschilderde details. (Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) vergroot

Zelfs de plafondlijsten en pilaren zijn beschilderd met dromerige taferelen. En ook in de slaapkamer zijn de gordijnen en de vloerbedekking velours bekleed. Op de eerste verdieping is ook nog een complete inloopkast en op de tweede verdieping is nog een flinke ruimte.

De stoomdouche en slaapkamer met engelenplafond. (Foto: Makelaarskantoor Brabant B.V.) vergroot

Eigenaar Henk is een icoon in de Eindhovense wijk. "Ik zat vaak buiten op een stoel met mijn papegaai op mijn schouder als het weer het toeliet. Ik sprak tientallen buurtbewoners per dag", vertelt hij getreurd. "Ik blijf in de buurt wonen dus het contact blijft, maar ik ga de mensen in de wijk missen en zij mij ook, denk ik." Volgens de makelaar is er al veel interesse in de woning. "Er zijn al veel reacties op de woning geweest", zegt hij. "Maar toch weet je nooit of het huis snel verkocht wordt, want het is een hele uitgesproken smaak." Lees hieronder de eerdere verhalen over bijzondere huizen die te koop staan in Brabant.

