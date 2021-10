Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ziek maar toch naar het voetbal: dat kan nu dankzij VR-bril

Voor zieke kinderen die niet naar het stadion kunnen, is er straks de mogelijkheid om de thuiswedstrijden van NAC via een VR-bril te beleven. De maatschappelijke tak van de Bredase club gaat het Avondje NAC met drie moderne 360 graden camera's filmen zodat het net lijkt alsof zij er met behulp van virtual reality toch bij zijn. "Dit is uniek en in ieder geval in Nederland en Europa nog niet gedaan."

Ronald Strater Geschreven door

"Het begon met het idee dat we zieke kinderen toch een wedstrijd willen laten beleven", zegt initiatiefnemer Jean-Paul Kuijpers van de stichting Samen voor NAC. "Via een speciale, afgeschermde videostream kunnen ze met een VR-bril de wedstrijd in het ziekenhuis of thuis beleven alsof ze op de tribune naast hun vrienden zitten."

"In het ziekenhuis kunnen kinderen live meekijken vanuit de spelerstunnel, dug out, B-side."

"Dat zijn 360-gradenbeelden die alleen voor die kinderen zijn en die niemand anders kan bekijken", vult projectcoördinator Michiel Schoneveld van NAC Maatschappelijk aan. "Ze kunnen de wedstrijd live meekijken met beelden vanuit de dug-out, de spelerstunnel, de B-side of Vak G." "Het kan gaan om kinderen die in het ziekenhuis liggen omdat ze chemotherapie ondergaan en fysiek niet kunnen komen", vervolgt Schoneveld. "Maar ook met andere redenen. Bijvoorbeeld autistische kinderen voor wie het lastig is om prikkels in een stadion te ervaren. Dat is thuis vaak makkelijker. Zo kunnen we ze dingen laten doen die ze normaal niet kunnen."

" Het is straks bijvoorbeeld ook voor de supporter die allebei zijn benen heeft gebroken."

Het project is nog in ontwikkeling maar de initiatiefnemers willen zo snel mogelijk aan de slag. Een eerste test is al gedaan en die was veelbelovend. "Dit is absoluut uniek", zegt Kuijpers. "Dichterbij kun je niet komen. Ze kunnen net als in het echt vanuit elke hoek in het stadion de wedstrijd volgen. Volgens ESPN, die de beeldrechten heeft en ons toestemming geeft, is het in Nederland en in Europa nog niet gedaan." "Kinderen zijn het begin van dit traject", zo vervolgt hij. "Eigenlijk gaat het om allerlei mensen die om wat voor vervelende reden dan ook niet in het stadion kunnen zijn. Ook voor een supporter die zijn hele leven al naar NAC gaat en allebei zijn benen heeft gebroken, willen wij er straks zijn."

Jean-Paul Kuijpers (l) en Michiel Schoneveld met 360 graden camera en VR-bril bij NAC. vergroot

