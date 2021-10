Loodsen in Someren doorzocht tijdens groot internationaal drugsonderzoek

In een groot internationaal drugsonderzoek heeft de politie woensdag in Brabant en Limburg huizen en loodsen doorzocht en tien verdachten opgepakt voor de productie van en handel in synthetische drugs. De politie kreeg de informatie door versleutelde chatberichten te kraken.

Er werden zoekingen gedaan in drie loodsen in Someren, negen huizen in Limburg en een huis in België.

In een van de doorzochte huizen in Weert werd een groot geldbedrag gevonden en in beslag genomen. Ook de grondstoffen, tussenproducten en eindproducten werden meegenomen. Om hoeveel kilo’s het gaat, is niet bekend.

Aan de actie deden in totaal 170 politiemedewerkers mee.