Edwin leeft nog dankzij zijn clubgenoten, UDI’19 komt met gratis AED-cursus

UDI'19 voetballer Edwin Gevers (50) bezweek dit voorjaar tijdens een wedstrijd met zijn team en lag twaalf seconden lang zonder hartslag op het veld. Zijn clubgenoten redden met reanimeren zijn leven, door snel te handelen. Voor UDI'19 het moment om te starten met een gratis AED-cursus voor alle leden.

Hij herinnert zich er zelf niets meer van, maar Edwin Gevers is zijn vijf clubgenoten eeuwig dankbaar. Op 10 april viel hij neer op het veld, om een paar dagen later pas wakker te worden in het ziekenhuis. Hij beseft hoeveel geluk hij heeft gehad, dát hij nog wakker werd. "Woensdagavond stonden mijn kinderen en mijn vrouw aan mijn bed en dan blijkt wel hoe dankbaar je moet zijn dat er mensen zijn die kennis van reanimatie hebben en het initiatief nemen om dat te doen", vertelt Edwin tegen Dtv Nieuws.

Een van die mensen was An van de Broek. Ze vertelt: “Het was een regenachtige zaterdagmiddag in april. We waren aan het voetballen en rond een uur of vier 's middags kwam iemand vragen of we toevallig EHBO hadden.”

Van de Broek heeft ooit cursussen gevolgd en zag meteen dat het niet goed was. “We hebben hem toen op de rug gedraaid. Iemand is begonnen met hartmassage, een ander gaf mond op mond-beademing en ondertussen werd de AED gehaald."

"Iedere seconde telt dan", vult Gert Dozeman aan. Ook hij heeft een achtergrond als EHBO'er en schoot direct te hulp schoot. De voetballers werkten volgens hem goed samen en dat is waardevol gebleken.

"We kennen allemaal de verhalen van Nouri, die er niet goed uit is gekomen. Edwin zat uiteindelijk ruim twaalf seconden zonder zuurstof, maar doordat wij als team hebben gehandeld, is hij er nog.""