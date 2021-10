Defensie kijkt of servies van tafel trilt door herrie van helikopters

vergroot

Ze maken een bak herrie. De Chinook transporthelikopters die vliegbasis Gilze-Rijen als basis hebben. Omwonenden van de vliegbasis hebben er al jaren last van. Niet alleen van het geluid, maar ook van trillende ramen en rammelende servieskasten. Donderdag onderzoekt Defensie met Chinooks hoe erg de geluidsoverlast echt is. En hoeveel huizen bouwkundige aanpassingen krijgen tegen 'rattle noise'.

Rattle noise is het geluid van rammelende ramen, schilderijlijstjes of dakpannen veroorzaakt door laagfrequent geluid van bijvoorbeeld de Chinooks. Donderdag werd er de hele dag met de helikopters gevlogen om het geluid in kaart te brengen. Eerder werd er ook al zo'n onderzoek gedaan, maar toen kwam het geluid niet uit echt helikopters maar uit gigantische geluidsboxen. Donderdag vliegt daadwerkelijk een Chinook transporthelikopter zo'n dertig tot veertig keer over een huis heen en wordt er in verschillende huizen gemeten wat dat voor een hinder oplevert.

"Ik ben er niet zo gelukkig mee. En ik woon hier al heel lang, sinds 1980."

John Pulles heeft zijn huis beschikbaar gesteld voor de test. Rondom zijn huis staan microfoons, binnen is meetapparatuur geïnstalleerd om trillingen te registreren en staan er glazen op een plank dicht tegen elkaar, om te kijken of ze trillen als de helikopters overvliegen. Hij is laconiek over de overlast: "Ik woon al heel m'n leven in Gilze, rondom de vliegbasis. Vroeger waren het straaljagers, nu zijn het helikopters. Tja, wat is last?" Zijn overbuurvrouw ervaart dat anders. Demonstratief houdt ze haar oren dicht als ze overvliegen: "Als wij buiten zitten onder het afdak, dan kunnen we elkaar niet meer verstaan als er zo'n helikopter overvliegt. Ik ben er niet zo gelukkig mee. En ik woon hier al heel lang, sinds 1980."

"Uit eerder onderzoek blijkt dat

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands Lucht en Ruimtevaart Centrum in samenwerking met Defensie. Roel Hogehuis: "We vliegen de huizen vanuit twee richtingen aan, aan de voor en achterkant. We testen vluchten die gewoon rechtdoor gaan, maar ook waarbij de helikopter klimt en waarbij hij een bocht maakt vlakbij het huis. Uiteraard vliegen we ook hoger en lager om daar het verschil in geluid uit te kunnen halen." In een eerder onderzoek is ook gekeken wat rattle noise doet met mensen. Hogehuis: "Daar bleek dat rattle noise ervoor zorgt dat mensen extra hinder ondervinden, alsof het geluid met zes decibel verhoogd wordt."

"Hoeveel woningen moeten worden aangepast, weten we niet."

Peter Hardenbol is hoofd Bureau Geluid van de Luchtmachtstaf. Hij vliegt de Chinooks donderdag zelf. Door de testvlucht kan er gekeken worden of er misschien meer huizen in aanmerking komen voor extra bouwkundige ondersteuning: "Als je bijvoorbeeld de deursponningen vastzet of de dakpannen, dan rammelt er minder. Zo kan er van alles aangepast worden waardoor de rattle noise vermindert." Hij vervolgt: "Zo'n ruim tweehonderd woningen worden op deze manier al aangepast, maar we kijken nu of het gebied misschien iets groter moet worden waardoor er meer woningen daarvoor in aanmerking komen. Hoeveel woningen dat gaan worden, dat weten we niet. Daarvoor moet het onderzoek afgerond zijn".

