Automobilist krijgt trommelrem door voorruit als hij op snelweg rijdt

Een bestuurder kwam donderdag goed weg, terwijl hij over de A73 bij Haps reed. Opeens hoorde hij een harde klap en zat er een groot gat en scheur in zijn voorruit. Later bleek dat er een deel van een trommelrem naar binnen was gekomen, zo heeft de verkeerspolitie het object geïdentificeerd.

Malini Witlox Geschreven door

Ondanks de enorme schade, kwam de bestuurder met de schrik vrij. Hij raakte niet gewond. Gelukkig zat hij alleen in de auto. "We komen graag in contact met de eigenaar van dit onderdeel, zodat we de schade netjes kunnen afhandelen", zo doet de politie een oproep op Twitter.

Er kwam een deel van een trommelrem naar binnen. Foto: politie. vergroot

