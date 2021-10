Organon krijgt nieuw logo op muur na storm van kritiek

Er komt een nieuw logo op de muur van Organon in Oss. Dit na de kritiek die losbarstte op het grote bord dat recent was opgehangen op de muur. Daarover waren de Ossenaren niet bepaald te spreken. "Afschuwelijk, lelijk en enorm zonde."

Het bord hangt groot en pontificaal voor een enorme muurschildering die op de muur van het Organongebouw is aangebracht.

Bij Organon hebben ze goed geluisterd naar de reacties en zijn ze opnieuw naar de tekentafel gegaan, schrijft Dtv Nieuws. Verschillende opties zijn bekeken. Het grote bord op het dak plaatsen was vanwege de wind niet mogelijk. En het logo rechts naast de muurschildering plaatsen of verkleinen, zou het te slecht zichtbaar maken.

Witte letters

Er is nu gekozen het ontwerp terug te brengen tot de basis: de letters Organon in het wit, zonder achterplaat. Het frame wordt in de kleur van de achtergrond gespoten zodat er zoveel mogelijk van de muurschildering zichtbaar blijft. Kunstenaar Rosalie de Graaf, die de schildering heeft gemaakt, gaat daarvoor zorgen.

Het is de bedoeling dat het logo nog dit jaar wordt vervangen.

