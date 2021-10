NAC-aanvaller Kaj de Rooij blijft kampen met rugklachten

Kaj de Rooij na een goal voor NAC. vergroot

Kaj de Rooij is nog altijd niet fit. De buitenspeler van NAC Breda, die onlangs wel twee keer inviel, kampt nog altijd met een vervelende rugblessure waarvan de oorzaak onbekend is. Hij bezocht al heel wat artsen en zoekt zijn heil inmiddels ook in de alternatieve geneeskunde.

Ronald Strater Geschreven door

Natuurlijk is de frustratie groot, Kaj de Rooij laat er geen misverstand over bestaan. De jonge vleugelaanvaller van NAC kampt al vanaf het begin van het seizoen met klachten in zijn onderrug en de oorzaak wordt maar niet gevonden. Tegen FC Eindhoven en Excelsior viel hij na lange tijd van kommer en kwel eindelijk weer eens in, maar opgelost is het allemaal nog niet. "Het gaat beter, maar nog niet hoe het moet zijn", zegt De Rooij over zijn rugblessure. "Ik heb er nog altijd last van en bij alles wat ik doe, voel ik het. De pijn is minder, maar het zit er nog wel. Tegen Excelsior begon laatst al na een paar minuten mijn rug te verkrampen en dat is klote. Wist ik maar wat er mis is."

"Er wordt vanuit verschillende opzichten naar mijn rug gekeken."

Want Kaj de Rooij heeft van alles geprobeerd om van de vervelende blessure af te komen. Naast reguliere artsen maakt hij ook gebruik van de alternatieve geneeskunde. De buitenspeler van NAC wil er echter niet al teveel over zeggen. "Ik ben nog steeds bij verschillende mensen in behandeling en er is niet iets specifieks gevonden. Er wordt inderdaad vanuit verschillende opzichten naar gekeken. Dat zijn best ingewikkelde dingen en die wil ik liever voor mezelf houden. Ik probeer zo snel mogelijk fit te worden." Ondanks de tegenslag probeert Kaj de Rooij er de moed in te houden en is hij positief. Dat geldt ook voor de prestaties van zijn club NAC. Ondanks een prima laatste wedstrijd tegen Excelsior staat de ploeg nog altijd op een ontluisterende zeventiende plaats in de eerste divisie. Daarnaast is het al tijden onrustig in Breda.

"Wij gaan nog steeds meedoen om de bovenste plekken."

"Geen paniek, want ik denk dat we vanaf nu alleen maar naar boven gaan. Wij gaan nog steeds meedoen om de bovenste plekken en over een paar weken ziet het er heel anders uit. Ik heb vorig jaar heel bewust voor NAC gekozen en daar sta ik nog steeds achter. Ik zit hier prima op mij plek en heb hier ook nog lang genoeg om mooie dingen mee te maken. Het belangrijkste is nu dat ik fit word. Kaj de Rooij begint, vanwege zijn rugklachten, vrijdagavond op de bank bij NAC-Jong AZ.

