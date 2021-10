Meilandjes weer in galajurken van Addy op Televizier-Gala

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Addy van den Krommenacker mocht eindelijk weer lekker ontwerpen, voor het 56ste Televizier-Gala

Het 56ste Televizier-Gala is donderdagavond niet alleen voor alle genomineerden een bijzondere aangelegenheid, maar ook voor de Bossche ontwerper Addy van den Krommenacker. Hij mocht weer als vanouds aan de slag om de dames te laten shinen in prachtige galajurken. "Ik was echt bang dat ik er nooit meer een mocht ontwerpen."

Thijs den Ouden Geschreven door

Het stresslevel ligt nog hoog in het atelier van Addy van den Krommenacker. De Udense modeontwerper moet nog de laatste dingetjes afmaken aan de jurk van Maxime Meiland. Over een paar uur moet zij namelijk shinen op het Televizier-Gala. “Het is nog eventjes spannend. De laatste dingetjes moeten nog gedaan worden. Ook moeten er een aantal jurken nog eens gepast worden. Ik verwacht wel dat dat allemaal goed gaat komen.”

"Ik durfde ze zelfs niet meer vast te pakken."

Om niks aan het toeval over te laten heeft Addy een aantal back-up jurken gemaakt. “Het kan zo maar zijn dat iets uiteindelijk toch niet past of dat op het laatste moment een rits kapotgaat. In zulke gevallen heb je dan wel extra jurken nodig.” Door corona kon de modeontwerper even geen nieuwe avondjurken ontwerpen. Een bittere pil die toch echt geslikt moest worden. “In het begin kon ik echt even geen avondjurken meer zien. Ik durfde ze zelfs niet meer vast te pakken. Ik was echt bang dat ik er nooit meer een mocht ontwerpen.”

"Ik heb ook nog iets in het geheim mogen doen."

Nu mag Addy van den Krommenacker gelukkig wel weer aan de slag. “Ik heb in de coronatijd wel wat andere dingen gedaan zoals mijn webshop. In deze jurken kan je alleen veel meer creativiteit kwijt. Dit is echt mijn passie. Het is misschien stressvol, maar ik hou van die stress.” Je zou Van den Krommenacker wel de hofleverancier van het gala kunnen noemen. Zo heeft hij de jurken van Brit Dekker, Maxime en Montana Meiland, Miriam Swinkels (vriendin van Rob Kemps) en Pernille La Lau ontworpen. “Ik heb ook nog iets in het geheim mogen doen. De drie jurken in de openingsact zijn namelijk ook van mij.”

"Ik ben pas echt tevreden als de draagster zich een prinses voelt.”

Addy houdt zich niet alleen met de jurken bezig van de vrouwen. “Alles moet gewoon kloppen de schoenen, de accessoires en het haar. Als iemand met een gek kapsel heeft dan komt de jurk er ook minder mooi uit.” “Ik heb er echt heel veel zin in. Ik word echt blij als ik iedereen na dat harde werken helemaal zie stralen. Ik ben pas echt tevreden als de draagster zich een prinses voelt.”

