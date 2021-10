Babyboom op afdeling gynaecologie: 'Het was niet gepland'

De dames op volgorde van het aantal weken en dagen dat ze zwanger zijn (Foto: Gynaecologen Bernhoven). vergroot

Normaal gesproken zijn de verloskundigen en verpleegkundigen druk bezig met het helpen van patiënten bij hun bevalling. Maar de komende tijd zijn de rollen omgedraaid. Op de afdeling gynaecologie in Ziekenhuis Bernhoven in Uden is sprake van een heuse babyboom. "De piek zit tussen januari en maart", vertelt verpleegkundige Loes van Asseldonk.

Ista van Galen Geschreven door

Van de 66 medewerkers op de gynaecologie-afdeling zijn er tien zwanger. Of waren, want de eerste is inmiddels bevallen. En de tweede zal over zo'n drie weken volgen. "Acht verpleegkundigen en twee verloskundigen. We hebben het niet met elkaar gepland nee", lacht Loes. Zij bevalt als een van de laatsten, in maart. De afdeling kan er wel om lachen dat er zoveel vrouwen tegelijkertijd zwanger zijn. "We hebben een lijstje hangen met 'De bolle buikjes van B4-west', zo heet onze afdeling. En die lijst wordt steeds langer. We grappen ook wel eens wie dan de volgende zal zijn."

"Hoe meer er zwanger werden, hoe leuker het werd."

Volgens Loes zorgen al die bolle buiken ook voor een nóg betere sfeer op hun afdeling. "Hoe meer er zwanger werden, hoe leuker het werd. Iedereen is blij voor elkaar. Het werkt echt sfeerverhogend. En iedere keer dat er nog een bijkwam, was het weer een verrassing. En we kunnen ook lekker onze kwaaltjes met elkaar delen." Dat er zo veel medewerkers zwanger zijn, zorgt volgens Loes gelukkig niet voor al te veel problemen op de afdeling. "We kondigden het vroeg aan, dus daar konden we goed op anticiperen. Er staat wel een vacature uit, maar dat heeft niet alleen met de zwangerschappen te maken. En we hebben lieve collega's die hebben gezegd dat ze extra kunnen werken. Dus we gaan het met elkaar oplossen, zodat we met z'n allen kunnen genieten." De piek van de bevallingen is volgens Loes ook goed 'getimed'. "Wanneer er altijd een dipje is in het aantal patiënten dat bevalt, is tussen onze medewerkers juist de piek. Dus dat komt goed uit."

