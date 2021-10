Kringloopwinkel houdt kerstmarkt voor mensen met 'kleine beurs'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bredase kringloopwinkel opent kerstmarkt voor mensen met kleine beurs

De herfstbladeren moeten nog beginnen met vallen, maar toch is het al volop Kerst in de kringloopwinkel Goedkoop & Zo in Breda. Vierhonderd vierkante meter aan kerstversiering, beelden, kunstbomen, lampjes en ballen staan uitgestald voor een prikkie. De winkel wil zo mensen met een smalle beurs helpen om op tijd - en goedkoop - kerstinkopen te doen.

John Semerel van kringloopwinkel Goedkoop & Zo in Breda weet maar al te goed hoe het is om te leven met weinig of zelfs geen geld. Zeven jaar geleden ging zijn evenementenbedrijf door de kredietcrisis failliet en zat John aan de grond. "Ik weet precies hoe het voelt om helemaal niets te hebben en daarom ben ik begonnen met een kringloopwinkel. Zodat mensen voor weinig geld toch goede spullen kunnen hebben." En sinds de opening dinsdag is het druk op de kerstmarkt aan de Valkenstraat in Breda. Met een mandje om de arm snuffelen klanten tussen de winkelrekken naar 'spullekes voor Kerst'. "Het is hier eigenlijk gewoon funshoppen. Ik geniet ervan. Prachtig", zegt een oudere klant met een brede lach. "Waarom naar een gewone winkel, als je het ook hier kunt vinden?"

"Veel leuker dan nieuwe spullen van de Action."

Ook klanten met een wat ruimere beurs zijn te vinden tussen de kerstspullen. "Wij hebben de kerstboom buiten staan, want we hebben jonge katten. En elk jaar hangen we er andere versiering in. We zoeken hier naar versiering met een verhaal. Vintage. Veel leuker dan nieuwe spullen van de Action."

vergroot

John begroet alle klanten met een lach en - desgewenst - een babbel. "Door de coronacrisis hebben we vorig jaar minder verkocht en best een voorraadje aan kerstspullen opgebouwd." Maar het gaat hem niet zozeer om de verdiensten, meer om de klanten die met pretoogjes tussen de decoraties snuffelen. "Ik wil gewoon zo veel mogelijk mensen leuke kerstspullen laten scoren."



App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.