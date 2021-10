Het is weer raak: schuimparty in fontein op rotonde in Schijndel

Foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision. vergroot

Lolbroeken hebben zeep in een fontein op de rotonde bij Plein 1944 in Schijndel gegooid. Het gevolg: een grote schuimparty. Echt origineel is het geintje niet, want de fontein was al een paar keer eerder doelwit van schuimliefhebbers.

Het begint al een beetje traditie te worden in Schijndel. Vorig jaar rond deze tijd werden drie keer in twee weken tijd flessen afwasmiddel gegooid in deze fontein en in de fontein op de Markt. De vandalen waren al gevlogen toen het schuim werd ontdekt. Zeepgooiers opgepakt

In 2010 hadden twee grappenmakers minder geluk: zij werden door de politie opgepakt, omdat ze na de halve finale op het WK voetbal (die Nederland nipt won van Uruguay) de fontein op Plein 1944 onder schuim hadden gezet. Ze kwamen weg met een boete.

