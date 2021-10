Inwoners van Reusel-De Mierden het meest zen: 'Stress kennen we hier niet'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bewoners van Reusel-De Mierden het meest zen: 'Stress kennen we hier niet'

Van alle Brabanders ervaren de inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden het minste stress. Dat blijkt uit resultaten van de Gezondheidsmonitor. In Tilburg zouden mensen het meest gestrest zijn. Volgens de inwoners van Reusel is het heel logisch dat ze daar zo zen zijn: "Ver weg van de grote stad waar iedereen je vriendelijk gedag zegt."

Evie Hendriks Geschreven door

Bij binnenkomst in de gemeente valt meteen op dat het een groene omgeving is. De herkenbare ANWB-stelletjes fietsen met een helm op voorbij op hun e-bike. Op de markt in Reusel staat een viskraam waar de dorpsbewoners een visje komen halen en een praatje maken met de visboer. Zo'n 8 procent van de volwassenen in Reusel-De Mierden heeft last van stress. In Tilburg, waar de bevolking volgens onderzoek het minst 'zen' is, heeft ongeveer 20,4 procent van de volwassen last van stress. Dit ligt iets hoger dan het landelijke percentage dat zo'n 17,7 procent bedraagt.

"Waarom zou je je druk maken om iets?"

De inwoners van Reusel snappen het wel. "Er hangt hier inderdaad een heel ontspannen sfeer. We zitten hier ver weg van de grote stad en iedereen zegt elkaar vriendelijk gedag", merkt een man die net een visje is gaan halen. "Stress kennen we niet hier. Waarom zou je je druk maken om iets", vraagt hij zich hardop af. Op de markt zit ook een kledingwinkel waar Nicole aan het werk is. Ze komt zelf uit de buurt van Eindhoven, maar vindt de gemeente Reusel-De Mierden een fijne werkplek. "De mensen zijn hier gemoedelijk en normaal", vindt ze. "Geen kapsones, iedereen maakt een praatje met soms een kopje koffie erbij."

"Ik heb hier nooit het gevoel dat ik moet haasten."

Dat vriendelijke en ontspannen sfeertje leidt volgens de dorpelingen tot minder stress. Maar ook andere zaken kunnen er volgens hen voor zorgen dat de inwoners 'zen' zijn. "Ik ben terugverhuisd van Eindhoven naar Reusel, omdat ik hier nooit het gevoel heb dat ik moet haasten", vertelt Vivian. "Ik voel me vooral ontspannen als ik door het groen ga wandelen. Dat doe ik vaak samen met mijn vriend. Ik vind het daarom goed dat de gemeente veel groen in de buurt stimuleert." Wat erg opvalt op de markt in Reusel is dat er veel auto's met Belgisch kentekens geparkeerd staan. "Ik heb jaren in de gemeente gewoond, maar ik woon voortaan net over de grens", vertelt een vrouw die een boodschap heeft gedaan bij de plaatselijke drogist. "Toch kom ik altijd terug naar Reusel om boodschappen te doen. Het scheelt heel veel geld vergeleken met België. Maar ook is iedereen hier heel behulpzaam." Fred denkt er hetzelfde over. De Vlaming komt iedere dag een kopje koffie drinken met vrienden bij het lokale koffiehuis. "We zitten iedere dag vanaf een uur of elf koffie te drinken op deze plek. De inwoners en het personeel zijn erg aangename mensen", vertelt hij. "Dus morgenochtend zitten we hier gewoon weer." Kijk op deze kaart hoe stressloos jouw gemeente is.

