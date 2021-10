Beste zwemmers ter wereld voor competitie naar Eindhoven

De prestigieuze International Swimming League komt definitief naar Eindhoven. Alle betrokken partijen hebben vrijdag hun handtekening gezet. De ISL is een commerciële zwemcompetitie tussen tien teams uit heel de wereld met de beste zwemmers ter wereld.

“Met het binnenhalen van de ISL bekrachtigt Eindhoven haar plek in de zwemwereld”, stelt directeur Michel Reinders van BrabantSport, een van de kartrekkers van het evenement. Hij is blij dat de handtekeningen zijn gezet, ook omdat het niet alleen om het topzwemmen gaat. “Onze topzwemmers gaan we inzetten om breedtesporters te inspireren en te motiveren. Zo wordt 1+1 echt 3.”

De ISL organiseert haar ‘competitiewedstrijden’ doorgaans in grote wereldsteden, zoals: