Dutch Design Week: Deze ontwerpen kom je later in de winkel tegen

In Eindhoven begint zaterdag de twintigste editie van de Dutch Design Week. Ruim tweeduizend ontwerpers laten hun producten zien en geven hun visie over de toekomst. Soms vaag, soms heel concreet. Wij gingen langs bij de meest concrete producten die je misschien nog wel eens in de winkel tegenkomt. De Dutch Design Week is het grootste designevenement van Noord-Europa, verspreid over 120 locaties in de stad, negen dagen lang. "Van voor tot achter ademt Eindhoven design. Je ontkomt er niet aan", zegt directeur Martijn Paulen. Kijk hier en oordeel zelf over wat je van zulke producten vindt.

