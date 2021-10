Studenten uit Tilburg onderdak in Diessen, maar dat is te ver om te fietsen

Normaal gesproken wordt Landhoeve de Nieuwe Erf in Diessen verhuurd als groepsaccommodatie, vergaderruimte of feestzaal. Door het gebrek aan studentenkamers gebruikt Tilburg University het nu om internationale studenten te huisvesten. Speciaal voor hen gaat er een pendelbus rijden. Fietsen naar de universiteit duurt namelijk een uur.

Bart Knegsels, eigenaar van Landhoeve de Nieuwe Erf, ging overstag na de vele telefoontjes van studenten. "Wij regelen eigenlijk alleen slaapplekken voor groepen, dus die individuele aanvragen konden we niet oppakken. In overleg met de universiteit hebben we toch een plan opgesteld."

De internationale studenten mogen hier drie maanden blijven. Omdat de kamernood hoog is werden eerder Tilburgse studenten gehuisvest in hotel Ibis, hostel Roots en op de Beekse Bergen.

De fietsrit vanaf Diessen naar de Universiteit van Tilburg duurt bijna een uur. Daar is een oplossing voor. "We hebben een extra buslijn geregeld voor de studenten. Die rijdt twee keer per dag rechtstreeks vanaf de Nieuwe Erf naar de universiteit en terug. De bustijden hebben we zoveel mogelijk afgestemd op de college-uren."

Knegsels vangt de studenten tot het einde van dit jaar op. "Daarna hoop ik dat het probleem is opgelost, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet."