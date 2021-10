Wordt 'onze' Björn Koreman marathonkampioen? Zo leeft hij toe naar zondag

De strijd om het Nederlands kampioenschap marathon lijkt zondag een tweestrijd te worden tussen Björn Koreman uit Geertruidenberg en Khalid Choukoud. Beide lopers mikken in Amsterdam op een tijd van 2 uur en 10 minuten. “Ik heb het gevoel dat die tijd erin zit”, zegt Koreman. Vijf cruciale momenten in zijn race van het jaar.

Vier weken geleden

“Toen liep ik mijn laatste wedstrijd. Dat was halve marathon in Boekarest. Het deelnemersveld was slecht en het was niet goed georganiseerd, maar het was goed om buiten alle trainingen weer eens een wedstrijdje te lopen. Ik liep 1 uur en 5 minuten. Er zat niet veel meer in omdat het heuvelachtig was en warm. Toch was het een prima test voor het NK zondag.”

Een week geleden

“Ik liep de laatste tijd wat langere trainingen. Zaterdag 29 kilometer met een snelheid van 3 minuut 20 per kilometer. Zondag was eigenlijk heel rustig: 20 kilometer tegen 3.55 per kilometer. Daarnaast heb ik zondag de marathon van Eindhoven gekeken, gewoon om een beetje inspiratie op te doen. Pas daarna ben ik zelf gaan lopen.”

De dag voor de wedstrijd

“Ik ben al in Amsterdam omdat ik op zaterdag mijn ontbijt daar wil doen zodat ik weet hoe dat zondag gaat. Altijd fijn om te weten. Voor de wedstrijd eet ik meestal een witte boterham met jam of stroop.

Tussen 9 en 10 ga ik een beetje loslopen. Beetje spanning op de spieren zetten en verder is het op bed liggen en wachten op de grote dag. Ik bel wat en drink koffie met andere atleten. Ik moet zorgen voor een ontspannen sfeer bij mezelf.

En ik maak zelf de bidons klaar voor de wedstrijd. Dat doe ik zelf omdat het persoonlijk is wat je pakt. Ik gebruik Maurten. In een zakje poeder zitten 80 koolhydraten. Met water erbij is het precies wat mijn lichaam nodig heeft in een uur. Ik lever de bidons, die op elke 5 kilometer staan, zelf in. Het is een stukje wedstrijdvoorbereiding.”

Een minuut voor de start

“Dat is echt het spannendste moment. Aan die zenuwen ga ik niet ontkomen. Het is wel mooi want ik weet dat de spanning weggaat als het startschot klinkt. Ik ken mijn concurrenten, maar houd ze niet echt in de gaten. Ik weet wie op welk tempo weggaat. Choukoud en ik zullen snel een groepje om ons heen hebben.”

Direct na de finish

“Dan hoop ik op het podium te staan, maar ik hoop vooral op een snelle tijd. Choukoud is absoluut de favoriet, maar als ik sneller dan mijn persoonlijk record kan lopen (2.11.07) is een podiumplaats op het NK bijna zeker.”