Robbie Bax klaar voor finale WK zijspan: 'Als we winnen gaat het dak eraf'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Robbie Bax bijna wereldkampioen zijspancross

Robbie Bax kan dit weekend in Oss voor het eerst wereldkampioen zijspancross worden. De bakkenist uit Bergeijk staat tweede in de WK-stand, slechts één punt achter de leiders in het kampioenschap. Ook broer Etienne, die drie punten achter Robbie staat, heeft nog een kans. Verslaggever Corrado Francke trok zijn crosslaarzen aan en stapte in Robbies zijspan.

Corrado Francke Geschreven door

In zo'n zijspan zitten of eraan hangen, is dus bepaald geen makkie. "Doordeweeks hardlopen, naar de fitness gaan en fietsen hoort ook bij deze sport", zegt Robbie, die onder meer uit zijn lage gewicht voordeel haalt. "En een bakkenist moet heel flexibel zijn."

"Het blijft spannend tot de laatste manche."

Met zijn Belgische partner Marvin Vanluchene rijdt hij drie manches dit weekend, waarin een maximale score van 75 punten te behalen is. "Het blijft spannend tot de laatste manche, dat weet ik nu al", voorspelt de bijna 30-jarige Robbie. "Ik kan me niet herinneren dat het ooit zo dicht bij elkaar stond." Bax voelt in ieder geval geen spanning tussen hem en zijn oudere broer Etienne. "Je moet het op het circuit uitvechten, dat weten we allebei. We proberen ons hoofd koel te houden en verder kunnen we er niks meer aan doen. Met Vanluchene had Bax na twee wedstrijden de beste papieren voor de wereldtitel. Een mindere prestatie in Tsjechië zorgde ervoor dat Etienne Bax met de Fransman Nicolas Musset weer terugkwamen in de titelrace. Julian Veldman uit Kampen en de Tsjech Ondrej Cermák grepen de leiding in het kampioenschap en staan dus in Oss met de rode plaat achter het starthek.

"Mooi om in eigen land kampioen te kunnen worden."

"Het wordt sowieso een Nederlander die wint, voor iedereen is het mooi om in zijn eigen land kampioen te kunnen worden", benadrukt Robbie. "Ik zou het supergraag willen, al kunnen we ook nog derde worden. Maar als we winnen, gaat het dak eraf."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.